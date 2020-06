Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem Pkw Jever unterwegs

Jever (ots)

Im Rahmen einer in der Nacht zum Dienstag, 02.06.2020, in der Straße Am Bullhamm erfolgten Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeikommissariats Jever gegen 03:15 Uhr bei einem 18-Jährigen Fahrer eines Pkw fest, dass dieser möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

Der Drogenschnelltest bei dem aus Friedeburg stammenden 18-Jährigen bestätigte die ersten Verdachtsmomente, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den Heranwachsenden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell