Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 65

Lübbecke (ots)

Auf der Hauptstraße (B 65) in Lübbecke ist es am späten Donnerstagvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Ein 40-jähriger Mann aus Osnabrück war laut Polizei gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße in westlicher Richtung unterwegs, als in Höhe des Bahnübergangs ein vor ihm fahrendes Auto nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Während der Osnabrücker seinen VW Caddy anhalten konnte, erkannte ein ihm folgender 69-jähriger Skoda-Fahrer die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Heck des Skoda herumgeschleudert und prallte gegen den in diesem Moment entgegenkommenden VW Polo einer 19-Jährigen.

Die Besatzungen zweier Rettungswagen brachten den 40-jährigen Caddy-Fahrer und den 69-jährigen Skoda-Fahrer ins nahe gelegene Krankenhaus. Die 19-Jährige wollte selber einen Arzt aufsuchen. Ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Ein Abschleppwagen sorgte anschließend für den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Skoda.

