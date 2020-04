Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungsrücknahme: Nach Öffentlichkeitsfahndung wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gesuchte Person identifiziert

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bereits wenige Stunden nachdem sich die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke mit einer Fahndung nach einem Unbekannten im Zusammenhang mit dem Verdacht auf sexuellen Missbrauchs von Kindern an die Öffentlichkeit gewandt hatte, ist die Person auf dem Foto identifiziert.

Der Mann, zudem die Ermittler keine weiteren Angaben machen, stammt nicht aus Ostwestfalen-Lippe. In welcher Form die abgebildete Person mit den Taten in Verbindung steht, bleibt auch nach dessen Identifizierung Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Für die weiterführenden Ermittlungen nehmen die heimischen Beamten nun zu ihren Kollegen am Wohnsitz des Mannes Kontakt auf.

Nach dem Fahndungsaufruf war in kurzer Zeit eine Vielzahl von Hinweisen auf der Mindener Dienststelle eingegangen.

Hier der Link zur Ausgangsmeldung:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/4571785

