POL-HX: LKW gerät in Gegenverkehr

Am Montag (01. Februar) ist ein LKW auf der Bundesstraße 7 in Warburg-Rimbeck in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammen gestoßen.

Der LKW fuhr gegen 12:15 Uhr Richtung Warburg-Scherfede. Aufgrund eines medizinischen Notfalls des 34-jährigen Fahrers aus Salzkotten geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden VW-Passat eines 51-jährigen Fahrers aus Volkmarsen. Durch die Kollision verletzte sich dessen 77-jähriger Beifahrer leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Notarzt betreute den LKW-Fahrer an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer und auch der VW-Fahrer blieben unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmern abtransportiert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf mehr als 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr bis 14 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei. /ell

