Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahren unter Drogeneinfluss

Scherfede (ots)

Am Sonntag dem 31.01.2021 gegen 02.25 h wurde in Scherfede, Kasseler Tor des 32jährigen Fahrers eines Klein LKW angehalten und kontrolliert. Es zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten, welche dem Betroffenen im Krankenhaus Warburg entnommen wurde. Ein anlassbezogenes Verfahren wurde eingeleitet. /Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell