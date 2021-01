Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit verletzter Rollerfahrerin

Warburg (ots)

Am Samstag, dem 30.01.2021 kam es gegen 07.30 h zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW auf der Desenbergstraße. Eine 44jährige wollte mit ihrem Roller von der Desenbergstraße nach links in den Sielheimer Weg abbiegen. Zeitgleich beabsich- tigte eine 56 Fahrzeugführer mit seinem PKW den Roller zu über- holen. Während des Überholvorgangs des PKW Fahrers, leitete die Rollerfahrerin den Abbiegevorgang ein und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 900,- Euro.

