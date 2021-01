Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Drogeneinfluss mit dem Handy am Steuer unterwegs

Höxter (ots)

Bei einer Verkehrsüberwachung hinsichtlich Handyverstöße am Steuer ist am Donnerstag (28. Januar) auf der B 64 ein Mann aufgefallen, der zudem noch unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen 15:30 Uhr fiel ein 31-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg den Beamten der Polizei Höxter auf, der beim Fahren seines Ford Transit ein Mobiltelefon in der Hand hielt. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Der Mann räumte den Beamten gegenüber ein, am Vortag Drogen genommen zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem 31-Jährigen bis zum vollständigen Abbau der Betäubungsmittel im Blut untersagt. Eine Anzeige wurde gefertigt. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell