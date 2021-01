Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Greifswald, LK V-G

Greifswald (ots)

Am 23.01.2021 um 09:46 Uhr parkte ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus Greifswald in der Heinrich-Hertz-Straße mit seinem Pkw rückwärts in eine Parklücke ein, stieß dabei gegen zwei parkende Pkw und verursachte infolgedessen Sachschäden. Aufmerksame Zeugen konnten den Unfallhergang beobachten und sahen auch, wie der Fahrzeugführer anschließend aus seinem Pkw stieg und sich vom Unfallort entfernte. Dieser stand laut Zeugenaussagen dabei auch unter Alkoholeinfluss.

Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und konnten ebenso Angaben zum Verbleib des flüchtigen Kraftfahrzeugführers machen, sodass der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe angetroffen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von circa 2100,00 Euro.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell