Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Grundstücksmauer beschädigt - Zeugen gesucht

Beverungen (ots)

Der Polizei Höxter wurde eine Unfallflucht in Beverungen-Wehrden gemeldet, bei der eine Grundstücksmauer beschädigt wurde. Ein Fahrzeug touchierte beim Befahren der Straße Am Bahndamm zwischen der Weredunstraße und der Einmündung zur Paradiesstraße eine Grundstücksmauer. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. An dem Fahrzeug, das den Schaden verursacht hat, muss aufgrund vorhandener Spuren ebenfalls ein Unfallschaden entstanden sein. Der im Zeitraum von Mittwoch (27. Januar), 19:00 Uhr, bis Donnerstag (28. Januar), 07:00 Uhr, entstandene Schaden an der Mauer wird auf mehr als 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Höxter in Verbindung zu setzten. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell