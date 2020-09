Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Motorradkoffer gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochvormittag einen Koffer von einem Motorrad in Tauberbischofsheim. Der 50-jährige Motorradfahrer stellte sein Gefährt gegen 8 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Pestalozziallee ab. Als er gegen 11.30 Uhr zurück zu seinem Motorrad kam, war der am Fahrzeug seitlich befestigte Koffer verschwunden. Vermutlich entfernte ein Unbekannter den Koffer von dem Motorrad. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell