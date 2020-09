Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

B290/ Lauda-Königshofen: Mit 80 km/h zu schnell unterwegs

Ein 21-Jähriger hatte es am Dienstagabend wohl sehr eilig, sodass er mit über 180 km/h auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen unterwegs war. Gegen 20 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Alfa Romeo die Bundesstraße zwischen dem Laudaer-Dreieck und Tauberbischofsheim unterwegs. Er überholte mehrfach andere Fahrzeuge und das teilweise trotz Überholverbot. Hierbei zeigte er was in seinem Wagen steckte und fuhr teilweise mit über 180 km/h. Dies waren bei erlaubten 100 km/h mindesten 80 km/h zu viel. Nun kommen ein Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister auf ihn zu.

Gerlachsheim: Auf Katze geschossen - Zeugen gesucht

Bereits am 19. August verletzte ein Unbekannter eine Katze in Gerlachsheim. An diesem Tag kam die Katze mit einer Verletzung, die zunächst für eine Bisswunde gehalten wurde, zurück zu ihrem Besitzer. Nachdem die Wunde nicht verheilte, stellte ein Tierarzt fest, dass ein Projektil einer Luftdruckwaffe in der Wunde steckte. Tagsüber streunt die Katze im Bereich der Hochtalstraße herum und wurde dort vermutlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell