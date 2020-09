Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Auto übersehen - Verkehrsunfall

Am Montagabend prallten in Buchen-Hainstadt zwei Pkw zusammen und es entstand Sachschaden. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Passat die Talstraße. An der Abzweigung zur Buchener Straße übersah er beim Einfahren vermutlich den vorfahrtsberechtigten Opel Vectra einer 51-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell