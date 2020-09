Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminalpolizei ermittelt in rätselhaftem Fall

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person wurde dem Polizeirevier Heilbronn am Sonntagnachmittag, um 14.38 Uhr, aus dem Alten Friedhof gemeldet. Ein alleinbeteiligter Fahrradfahrer sei direkt am dortigen Denkmal gestürzt und liege nun regungslos am Boden. Der Fahrradfahrer, ein 70-jähriger in Heilbronn wohnhafter Mann, wies, wie erste Untersuchungen am Unfallort zeigten, eine Verletzung auf, die mit dem Unfallgeschehen nicht in Einklang zu bringen war. Durch die aufnehmenden Polizisten wurde die Kriminalpolizei informiert, die fortan die Ermittlungen übernahm. Wie sich bei weiteren Untersuchungen herausstellte, hatte der 70-Jährige zudem schwere innere Verletzungen, bei denen Schläge und Tritte als Ursache nicht ausgeschlossen werden können. Das Opfer ist bis dato nicht ansprechbar und schwebt in Lebensgefahr. Unklar ist hingegen, wo eine mögliche Auseinandersetzung im Vorfeld des Auffindens des Opfers stattgefunden haben könnte. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- 150 Zentimeter groß, normale Statur, grauer Vollbart, graue Haare mit ausgeprägter Glatze am Oberkopf, auffallende Hautverfärbung im Stirnbereich. - Bekleidet mit beiger Jacke, einem schwarzen Pulli, blauer Jeans und möglicherweise mit einer blauen Trainingshose, blaue Schildmütze. - Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein bordeaux farbenes Damenrad mit Einkaufskorb auf dem Gepäckträger.

Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die den Radfahrer am Sonntag vor 14:38 Uhr gesehen haben und möglicherweise eine Auseinandersetzung inner- oder außerhalb des Alten Friedhofs beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

