Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Bad Rappenau: Drei LKW in Unfall verwickelt

Weil ein LKW am Montagabend auf der A6 bei Bad Rappenau einen Motorschaden hatte, kam es gegen 22.45 Uhr zum Unfall. Der Fahrer des Lasters bemerkte, dass die Lichtmaschine an seinem Fahrzeug kaputt gegangen war und lies sein Gefährt ausrollen. Der LKW kam halb auf der rechten Spur, halb im Grünstreifen stehend zum Stillstand. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer konnten dem Pannenfahrzeug noch ausweichen, ein kurz darauf in einem Klein-LKW folgender 37-Jähriger sah die Gefahrenstelle aber wohl zu spät und konnte eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Auch ein 44-Jähriger, der in seinem Sattelzug folgte, fuhr auf die verunfallten LKW auf. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

A6/ Weinsberg: Handtasche fängt Feuer

Wegen einer brennenden Handtasche mussten am Montagnachmittag die Feuerwehr und Rettungskräfte auf die A6 bei Weinsberg ausrücken. Eine 15-Jährige saß als Sozia auf einem Krad und berührte mit ihrer Tasche den immer heißer werdenden Auspuff, bis die Handtasche Feuer fing. Aufmerksame Autofahrer machten den Krad-Lenker auf den Brand aufmerksam, woraufhin dieser auf dem Seitenstreifen anhielt. Eine hinzugekommene Krankenwagenbesatzung begann den Brand zu löschen bis die Feuerwehr Weinsberg eintraf, die dann die restlichen Löscharbeiten übernahm. Durch die Flammen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Eppingen: Unfallflucht in der Kelterstraße

Einen Schaden in Höhe von knapp 8.000 Euro fand eine 30-Jährige am Montagmittag an ihrem in Eppingen-Elsenz geparkten Toyota vor. Der Wagen stand von 13.10 Uhr bis 13.25 Uhr in der Kelterstraße. Diese Viertelstunde reichte einem Unbekannten aus, um mit einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren an dem schwarzen Corona Verso hängenzubleiben und danach unerkannt zu flüchten. Zeugen, die Hinweise auf dem Verursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.

Heilbronn: Einbrecher im Landratsamt

Das Heilbronner Landratsamt wurde am Wochenende zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstagabend und Montagfrüh verschafften sich der oder die unbekannten Täter über ein Fenster Zugang zu dem Gebäudekomplex in der Lerchenstraße. Im Inneren wurden zahlreiche Räume durchsucht, bevor die Einbrecher schließlich mit ihrer Beute türmten. Wie hoch diese ausgefallen ist und auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die am Wochenende rund um die Lerchenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter 07131 1042500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Lauffen am Neckar: Sauerei am Skaterplatz

Skateboardfahren geht erstmal nicht mehr auf der Halfpipe am Lauffener Skaterplatz. In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter das Gerät, dass in der Straße "Im Brühl" steht, mit Motorenöl übergossen. Auch auf dem angrenzenden Parkplatz wurde Öl verschüttet. Der Parkplatz wurde inzwischen abgestreut und gereinigt, der Schaden an der Halfpipe ließ sich jedoch nicht so leicht beheben. Hier muss nun der Belag erneuert werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer sich an der Halfpipe zu schaffen machte, sollen sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, melden.

Neckarwestheim: Einbruch in Jugendhaus gescheitert

Wer wollte am Wochenende in das Neckarwestheimer Jugendhaus einbrechen? Diese Frage stellen sich nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Polizei. Zwischen Freitagabend und Montagmittag versuchten ein oder mehrere Unbekannte die Hintertür zu dem Gebäude im Wacholderweg aufzubrechen. Die Unbekannten scheiterten jedoch und traten die Flucht an, bevor sie es überhaupt ins Innere geschafft hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Nummer 07133 2090 zu melden.

Eberstadt: Autos im Fokus von Einbrechern

Hauptsächlich auf Autos hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Eberstadt abgesehen. In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte die Seitenscheiben zweier in der Kapellenstraße und der Nordstraße geparkter PKW ein und entwendete daraus Wertsachen. In derselben Nacht versuchten Einbrecher auch in einen Discounter in der Weinsberger Straße zu gelangen, scheiterten jedoch. In der Nacht auf Dienstag entdeckte dann eine Streife der Polizei, dass an zwei in der Brunnenstraße geparkten Autos ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Eine Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach den Tätern blieb jedoch zunächst erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Unbekannten haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mitzuteilen.

Heilbronn: Polizei behält Poser im Blick

Am Montag war eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg im Stadtgebiet Heilbronn unterwegs, um gezielt getunte Autos zu kontrollieren. Zuerst fiel den Beamten gegen 9 Uhr ein 5er BMW auf dem Parkplatz des Weipertzentrums auf. Eine Kontrolle brachte zutage, dass weder die Tieferlegung des Wagens, noch die größeren Räder durch einen Sachverständigen abgenommen worden waren. Die Betriebserlaubnis des BMWs war somit erloschen. Der Fahrer wurde zu Anzeige gebracht. Ihm wurde nur noch die Weiterfahrt nach Hause gestattet. Um 10.30 Uhr fiel wieder ein 5er BMW, dieses Mal ein älteres Modell, beim Befahren der Lammgasse durch übermäßige Geräuschentwicklung auf. Der Pkw wurde in der Turmstraße kontrolliert. Bereits hier wurde von den Beamten entdeckt, dass die Abgasanlage manipuliert war, um das Auto "lauter" zu bekommen. Da der Verdacht auf weitere unerlaubte Umbauten vorlag, wurde die Untersuchung des Pkw durch einen Sachverständigen angeordnet. Eine Untersuchung beim TÜV Heilbronn förderte dann insgesamt 21 erhebliche Mängel zutage. Der Pkw war unter anderem elf Dezibel zu laut außerdem waren diverse elektronische Helfer wie das ABS und der Airbag ohne Funktion. Die Fahrerin muss mit einem Bußgeld rechnen. Zusätzlich dürfte auch die Instandsetzung des BMWs mit erheblichen Kosten verbunden sein.

B39/ Weinsberg: Teurer Unfall auf der Bundesstraße

Schäden in Höhe von über 20.000 entstanden am Montagabend bei einem Unfall auf der B39 in Weinsberg. Ein 27-Jähriger war gegen 19 Uhr in einem 5er BMW auf der Bundesstraße von Ellhofen in Richtung Heilbronn unterwegs. Ein 41-Jähriger der zeitgleich in seinem VW von der Haller Straße auf die B39 einbiegen wollte übersah wohl, dass die Ampel für ihn rot anzeigte und fuhr los, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Schäden am VW belaufen sich auf circa 6.000 Euro.

Flein: Beim Überholen gegen Traktor gefahren

Am Dienstagmorgen endete ein Überholvorgang bei Flein für eine 19-Jährige im Krankenwagen. Ein 37-Jähriger lenkte seinen Traktor gegen 8.30 Uhr von Flein in Richtung Heilbronn. Kurz nach dem Ortsausgang wollte der Mann nach links in einen Feldweg abbiegen. Er setzte den Blinker und verlangsamte sein Tempo. Das nahmen mehrere Autofahrer zum Anlass den Traktor zu überholen. Die beiden direkt hinter der Landmaschine fahrenden PKW überholten den Trekker ohne Probleme. Da sich der Renault der 19-Jährigen noch in einigem Abstand zum Traktor befand, bog der Fahrer ab. Die Heranwachsende hatte sich aber doch zum Überholen entschlossen und ihren Wagen auf die Gegenspur gelenkt, wo es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Traktor kam. Am Renault entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro, der Trekker blieb heil. Die junge Autofahrerin wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften behandelt, ein Krankenhausaufenthalt blieb ihr jedoch glücklicherweise erspart. Die Heilbronner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell