POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Oedheim/ Ellhofen/ Heilbronn: Kradfahrer bei Unfällen verletzt

Bei mehreren Unfällen im Stadt- und Landkreis Heilbronn wurden am Dienstag vier Kradfahrer verletzt. Um kurz nach 13 Uhr fuhren ein 16-Jähriger und ein 40 Jahre alter Rollerfahrer auf der Landstraße von Neuenstadt in Richtung Bad Friedrichshall. Als das vor ihnen fahrende Auto auf Höhe von Oedheim verkehrsbedingt abbremsen musste, verlangsamten auch die Kradfahrer ihre Geschwindigkeit. Beim Bremsvorgang streifte der Jüngere den Roller des Älteren, wurde dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht und kam zu Fall. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger Motorradfahrer auf der B39 in Ellhofen. An der Kreuzung zur Haller Straße übersah der Mann wohl, dass die Ampel rot anzeigte, und fuhr auf einen dort haltenden Dacia auf. Der Biker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Knapp eine Dreiviertelstunde später kam es in Oedheim erneut zum nächsten Zusammenstoß, bei dem ein Zweiradlenker verletzt wurde. Ein 73-Jähriger wollte in seinem Kia von der Heuchlinger Straße nach links in die Kochendorfer Straße einbiegen und übersah dabei vermutlich einen von rechts kommenden 67-Jährigen auf seinem Motorrad. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Am PKW und dem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro. In Heilbronn krachte es dann gegen 18 Uhr in der Weststraße. Ein 59-Jähriger wollte auf einem Mofa von der Schützenstraße in die Hermannstraße fahren und musste dabei die Weststraße überqueren. Dabei bemerkte er wohl nicht, einen in seinem BMW auf der Weststraße heranfahrenden 42-Jährigen. Sowohl der Autofahrer als auch der Mofa-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Neckarwestheim: Kurz Abgelenkt, schon kams zum Unfall

Eine 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag nach einem Unfall bei Kirchheim von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau fuhr mit ihrem Smart gegen 14.30 Uhr von Kirchheim nach Neckarwestheim. Vermutlich weil die Frau ihr Autoradio bediente und dadurch abgelenkt war, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Leitplanke und stürzte nachdem diese zu Ende war mit ihrem Wagen einen Abhang hinunter. Der Smart blieb etwa 15 Meter weiter in einem Gebüsch stehen. Die Frau wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus ihrem Auto befreien. An dem Wagen entstand ein Totalschaden, den die Polizei mit knapp 8.000 Euro beziffert.

Nordheim: Senior überfallen

Mit so einem wehrhaften Gegenüber, hatte ein 21-Jähriger am Dienstagabend in Nordheim vermutlich nicht gerechnet. Der junge Mann war mit seinem späteren Opfer, einem 71-Jährigen, gegen 23.20 Uhr am Nordheimer Bahnhof aus dem Zug aus Heilbronn gestiegen. Auf den Gleisen ging der junge Erwachsene unvermittelt auf den Senior los, schlug ihn und versuchte sein Fahrrad zu stehlen. Der 71-Jährige wehrte sich jedoch heftig, sodass der junge Mann dem Fahrrad nicht habhaft werden konnte. Als einige Minuten später der Zug aus Kirchheim im Bahnhof einfuhr ließ der 21-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Der Senior nahm die Verfolgung auf und traf wenige hundert Meter weiter erneut auf den Fahrradräuber. Hier kam es erneut zum Angriff auf den Senior, bei dem der Mann geschlagen und gewürgt wurde. Streifen der Bundespolizei und des Polizeireviers Lauffen konnten den 21-Jährigen schließlich festnehmen. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Flein: Unfallzeugen gesucht

Eine 80-Jährige verursachte am Dienstagnachmittag in Flein einen Unfall und fuhr danach einfach weiter. Die Seniorin fuhr in ihrem VW gegen 15.30 Uhr auf der Heilbronner Straße, hielt sich wohl aber viel zu weit in der Straßenmitte, weshalb es zum Unfall mit dem entgegenkommenden Dacia eines 20-Jährigen kam. Die Seniorin hielt jedoch nicht an, sondern setzte ihre Fahrt einfach fort. Zeugen notierten sich aber das Kennzeichen der Frau und gaben es an den 20-Jährigen weiter. Als die Polizei eintraf hatten sich die Zeugen bereits von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten konnten die Verursacherin anhand des Kennzeichens ausfindig machen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden allerdings noch Zeugen gesucht, insbesondere die Personen, die den Unfall beobachtet und das Kennzeichen der Frau an den Dacia-Fahrer weitergegeben haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.

Heilbronn: Die Bank gewinnt immer

In einem Heilbronner Automatencasino versuchten am Dienstagabend zwei Männer an viel Geld zu kommen. Die beiden spielten an einem Automaten und manipulierten diesen, als die Aufsicht einen Moment nicht aufpasste. Die Männer gewannen in der Folge in kurzer Zeit viel Geld. Der Mitarbeiter entdeckte die Manipulation und rief die Polizei, die einen der Täter, einen 47-Jährigen Mann, vorläufig festnehmen konnte. Sein Kumpan flüchtete und wird wie folgt beschrieben:

- 45 bis 55 Jahre alt - nur sehr wenige, graue Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Weste, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Flüchtigen haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

B27/ Offenau: Zeugen nach tödlichen Verkehrsunfall gesucht

Am vergangenen Freitag starb ein 26-Jähriger bei einem Unfall auf der B27 bei Offenau. Der junge Mann war gegen 9.15 Uhr mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

