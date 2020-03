Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Tür zum Lehrerzimmer hält stand

Isselburg (ots)

In eine Grundschule in Isselburg ist ein Unbekannter am Sonntag eingedrungen. Der Täter war durch eine Seitentür in den Gebäudekomplex an der Drengfurter Straße gelangt. Er hatte im Inneren vergeblich versucht, sich gewaltsam Zugang in das Lehrerzimmer zu verschaffen. Ein Zeuge hatte gegen 23.20 Uhr einen Mann beobachtet, der sich an der Seitentür zu schaffen gemacht hatte. Beschreibung: circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, von sehr schlanker Statur und mit einer schwarzen Daunenjacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

