PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für Limburg-Weilburg vom 22.08.2020

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65618 Selters-Niederselters, L3449 in Höhe Anton-Spangemacher-Straße Tatzeit: Samstag, 22.08.2020, 05:13 Uhr Sachverhalt: Der Fahrer eines Rollers befuhr die L3449 aus Richtung Münster kommend in Richtung Selters Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich der Anton-Spangemacher-Straße bemerkte er, dass ein vorausfahrender PKW hinter einer Verkehrsinsel wenden wollte und führte daher umgehend eine Bremsung durch. Aufgrund der plötzlichen Bremsreaktion und der nassen Fahrbahn stürzte der Rollerfahrer und schlitterte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn. Am Roller entstand Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam es nicht. Der Fahrer des Rollers zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße 24 Tatzeit: Donnerstag, 20.08.2020, 16:45 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter näherte sich einem geparkten Toyota Corolla in grauer Farbe. Im Vorbeigehen zerkratzte der Mann mit einem unbekannten Gegenstand die hintere Tür der Beifahrerseite. Der Täter konnte beobachtet werden. Es handelt sich um einen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Athletische Figur, ca. 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Der Täter hatte schwarze, kurze Haare und ein rundliches Gesicht. Er trug Arbeitskleidung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Limburg unter der Nummer 06431 91400 entgegen.

Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Neumarkt Tatzeit: Freitag, 21.08.2020, 13:22 Uhr Sachverhalt: In der Fußgängerzone von Limburg kam es zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 19-jährigen Mann zu Beleidigungen. Die Streitigkeit entwickelten sich zu einer Schlägerei, in deren Verlauf die Kontrahenten sich gegenseitig schlugen und traten. Die Personen konnten getrennt werden. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei vor Ort aufgenommen. Strafanzeigen wurden gegen beide Beteiligten gefertigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: L 3323 von Weinbach kommend in Fahrtrichtung Aumenau Tatzeit: Freitag, 21.08.2020, 18:45 Uhr Sachverhalt: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitag, gegen 18.45 Uhr auf der L 3323 zwischen Weinbach und Aumenau. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Weinbach kam im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Krad geschleudert und rutschte, wie das Motorrad in das angrenzende Feld. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Die 53-jährige Beifahrerin aus dem Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell