Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht dank Hinweise aus der Nachbarschaft geklärt

Steinheim (ots)

Eine Frau entdeckte am Montag (1. Februar) in Steinheim einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto. Dank aufmerksamer Nachbarn, die der Polizei Hinweise gaben, konnte der Verursacher ermittelt werden.

Am Montagmorgen zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr parkte eine Fahrerin ihren Kia auf der Lother Straße am Straßenrand. Anschließend stellte sie einen Schaden im Heckbereich fest, der von der Polizei auf mehr als 1000 Euro geschätzt wird. Als ein Polizeibeamter an der Unfallstelle bei Anwohnern ermittelte, erhielt er den entscheidenden Hinweis. Die Nachbarn gaben an, zum fraglichen Zeitpunkt ein Knallgeräusch und das Abwürgen eines Motors gehört zu haben. Anhand wegfahrender Motorengeräusche schlossen sie, dass ein Auto in ein nahegelegenes Wohngebiet gefahren war. Das unbekannte Auto musste bei dem Zusammenstoß mit dem Heck des Kia ebenfalls beschädigt worden sein. An der Unfallstelle fand der Polizist entsprechende Glassplitter und ein VW-Emblem. Als er in dem Wohngebiet Ausschau hielt, entdeckte er einen VW Polo, der einen entsprechenden Unfallschaden aufwies. Nach anschließenden umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei stand der Fahrer des unfallflüchtigen Autos noch am selben Tag fest. Er räumte ein, den Schaden verursacht zu haben.

Der Besitzerin des Kia wird dank des Zeugenhinweises aus der Nachbarschaft eine Schadenregulierung ermöglicht. Gegen den VW-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht gefertigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell