Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrug am Telefon

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Ein unbekannter Täter erbeutete mehrere tausend Euro, indem er sich am Telefon gegenüber einem Hildesheimer als Software-Mitarbeiter ausgab.

Nach bisherigen Ermittlungen erhielt der Hildesheimer am 12.10.2020 gegen 14:00 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, der mitteilte, dass er im Auftrag einer Softwarefirma anrufe und dass der Computer des Geschädigten gehackt worden sei. Der Unbekannte verwickelte den Mann in ein Gespräch und brachte ihn dazu, eine Software herunter zu laden. Anschließend wurde der Hildesheimer aufgefordert, sich auf verschiedenen Plattformen u.a. bei seiner Bank anzumelden. Auf der Internetseite der Bank sollte er dann angebliche Scheinbuchungen durchführen, die die Häcker überführen sollten. Dies setzte er auch um. Danach sollte der Hildesheimer sich für mindestens 24 Stunden nicht an seinem Computer anmelden.

Am Folgetag meldete sich der vermeintliche Software-Mitarbeiter erneut bei dem Geschädigten und verkaufte ihm noch ein Sicherheitspaket. Dafür kaufte der Mann mehrere Gutscheine ein, die er im Internet einlöste. Erst danach kam ihm der gesamte Ablauf merkwürdig vor und er verständigte die Polizei.

Präventionstipps:

Lassen Sie die Anrufer oder den gefälschten angerufenen Support nicht auf Ihren Computer.

Installieren Sie keine Fernwartungstools nach Aufforderung.

Klicken Sie auf keine Links in den gefälschten Support-Webseiten.

Tätigen Sie keine Zahlungen und geben Sie keine Logindaten für Zahlungen oder Bezahldaten ein.

Microsoft und auch andere Firmen führen keine solche Anrufe durch!

