Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bad Driburg (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bad Driburg kam es am Mittwoch (03. Februar) zu einer starken Rauchentwicklung. Gegen 09:15 Uhr entstand die Rauchgasentwicklung in dem Haus am Anfang des Ulmenwegs vermutlich aufgrund einer Störung der Heizungsanlage. Drei Personen kamen mit dem Rauchgas kurzzeitig in Kontakt. Die drei Personen im Alter von 21 bis 63 Jahren wurden vorsorglich ärztlich im Krankenhaus Bad Driburg untersucht. Die Polizei und die Feuerwehr beendeten den Einsatz gegen 10:45 Uhr. /ell

