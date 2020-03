Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Nach Unfall davongefahren

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte zwischen Freitag und Samstag in Waldbronn einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon. Zwischen 14.30 Uhr und 09.00 Uhr wurde, vermutlich beim Rangieren, ein am Fahrbahnrand der Wiesenstraße in Busenbach geparkter BMW beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 5.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

