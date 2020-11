Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Hochwertiges Pedelec entwendet, Wiesbaden, Schinkelstraße Sonntag, 22.11.2020, zwischen 21:30 Uhr bis 23:59 Uhr

WiesbadenWiesbaden (ots)

Bislang unbekannte Täter haben das hochwertige Pedelec eines 50-Jährigen in der Zeit von Sonntagabend 21:30 Uhr bis 23:59 Uhr in Wiesbaden entwendet. Die Diebe verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage an der Wohnanschrift Schinkelstraße. Die Täter entwendeten das schwarze Pedelec der Marke "KTM", Modell "Macina Style Pro Wave" im Gesamtwert von rund 3500 Euro welches mit einem Abus Faltschloss gesichert war. Die Polizei beim 4. Revier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell