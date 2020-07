POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.07.2020

Polizeiinspektion Goslar

Am Samstag, den 18.07.2020, gegen 11.10 Uhr, meldete eine, sich auf einer Einsatzfahrt mit einem Patienten an Bord befindliche Rettungswagenbesatzung, dass sie von einem Verkehrsteilnehmer seit geraumer Zeit verfolgt und teilweise bedrängt werden würde. Auf der B241, Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar, ungefähr auf Höhe der sog. Glockenbergkurve, sei es durch die Fahrweise des Verfolgers zu einem Beinahe-Unfall mit einem bislang unbekannten, entgegenkommenden Pkw gekommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer, der fast in einen Verkehrsunfall verwickelt worden wäre, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag, den 18.07.2020, gegen 16.20 Uhr, wurde dem PK Oberharz ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, welcher sog. "Schlangenlinien" fahren solle. Diese Angaben konnten von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung bestätigt und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest vor Ort hat bei dem 37-jährigen Mann aus Osterode am Harz einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

