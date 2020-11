Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Hochwertiger Pkw BMW in Wiesbaden gestohlen

WiesbadenWiesbaden (ots)

(ds) In der Nacht zum Sonntag wurde in Wiesbaden-Breckenheim, Am alten Weinberg, ein hochwertiger BMW gestohlen. Am Samstagabend gegen 17.00 Uhr stellte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Zufahrt zu seinem Haus ab. Am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr musste er feststellen, dass sein Pkw entwendet wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hochwertigen, blauen BMW X5, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-KF 20. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

