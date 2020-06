Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Werkzeuge von Ladefläche gestohlen - Festnahme, Wiesbaden, Elsässer Straße, 03.06.2020, 03.35 Uhr,

(pl)Nachdem von der Ladefläche eines in der Elsässer Straße abgestellten Transporters mehrere Werkzeuge gestohlen wurden, ist es der Wiesbadener Polizei in der Nacht zum Mittwoch dank einer aufmerksamen Zeugin gelungen, einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 03.35 Uhr wurde die auf der Ladefläche des Transporters befindliche Metallbox aufgebrochen und eine Kettensäge, zwei Rechen sowie eine Spitzhacke entwendet. Durch die entstandenen Geräusche wurde eine Zeugin auf die Tat aufmerksam und konnte zwei Personen beobachten, welche sich an dem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Den von der Zeugin verständigten Polizisten gelang es dann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung eine der beschriebenen Personen in der Nähe des Tatortes anzutreffen und festzunehmen. Das Diebesgut konnte darüber hinaus ebenfalls in der Nähe aufgefunden und sichergestellt werden. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Auf Luisenplatz herumgespuckt, Wiesbaden, Luisenplatz, 02.06.2020, 10.25 Uhr,

(pl)Eine 53-jährige Frau hat am Dienstagvormittag auf dem Luisenplatz anwesende Personen angepöbelt und um sich gespuckt. Auch als die verständigten Polizisten hinzukamen, hörte die stark alkoholisierte 53-Jährige nicht mit dem Spucken auf. Sie wurde daraufhin mit zur Dienststelle und im weiteren Verlauf vorübergehend in Gewahrsam genommen.

3. Mercedes Sprinter im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 30.05.2020, 15.00 Uhr bis 02.06.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag waren Autoaufbrecher in der Saarbrücker Allee in Schierstein zugange und entwendeten aus einem dort geparkten Mercedes Sprinter diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 400 Euro. Die Täter schlugen die Fensterscheibe des betroffenen Fahrzeugs ein und schnappten sich die im Innenraum befindlichen Elektrowerkzeuge. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kupferkabel von Baustelle gestohlen, Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße, 29.05.2020, 15.30 Uhr bis 02.06.2020, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstmorgen von einem Baustellengelände in der Münchener Straße in Delkenheim mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Die Täter hatten sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Baustelle von Mehrfamilienhäusern verschafft und die Kabel im Wert von rund 2.000 Euro mitgehen lassen. Darüber hinaus machten sich die Unbekannten auch noch erfolglos an einer Tür in der dortigen Tiefgarage zu schaffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Wasserpumpe entwendet, Wiesbaden-Schierstein, Grorother Straße, 01.06.2020, 20.00 Uhr bis 02.06.2020, 06.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter von einer Wiese im Bereich der Grorother Straße in Schierstein eine Wasserpumpe entwendet. Die Pumpe war mittels einer Stahlkette an einem Kirschbaum befestigt. Die Diebe brachen daraufhin das Vorhängeschloss der Stahlkette auf und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Leichtkraftrad gestohlen, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 01.06.2020, 20.00 Uhr bis 02.06.2020, 08.30 Uhr,

(pl)In Mainz-Kostheim haben Diebe in der Nacht zum Dienstag ein rotes Leichtkraftrad von Yamaha gestohlen. Der Geschädigte hatte das aufgrund eines Unfalls beschädigte Leichtkraftrad gegen 20.00 Uhr vor seiner Haustür in der Hochheimer Straße abgestellt. Am nächsten Morgen musste er dann gegen 08.30 Uhr feststellen, dass seine Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen WI-PP 47 verschwunden war. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Mülleimer in Flammen, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Reisinger Anlagen, 02.06.2020, 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag stand in den Reisinger Anlagen in Wiesbaden ein Abfallbehälter in Flammen. Als das Feuer gegen 00.20 Uhr ausbrach, hielten sich drei jugendliche Männer neben dem betroffenen Mülleimer auf und flüchteten im Anschluss in eine unbekannte Richtung. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Baumarkt, Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 30.05.2020 - Dienstag, 02.06.2020

(däu)Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag bis Dienstag in einen Baumarkt in der Straße "Am Wörtzgarten" in Idstein ein und entwendeten mehrere Grills im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Langfinger drückten zunächst das verschlossene Zugangstor des Baumarktgeländes auf. Auf dem Areal wurden dann gewaltsam mehrere Baucontainer geöffnet, aus denen die Grills gestohlen wurden. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2. Diebstahl von Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug, Eltville, Hattenheim, Waldbachstraße, Freitag, 29.05.2020 - Dienstag, 02.06.2020

(däu)Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag stahlen unbekannte Täter in der Waldbachstraße in Hattenheim mehrere Werkzeuge aus einem am Friedhof geparkten Handwerkerfahrzeug. Die Unbekannten öffneten mutmaßlich mit einem Nachschlüssel die Werkzeugboxen des blauen Lkw und entwendeten daraus Stemmhämmer, Schaufeln, Kreuzhacken und Unterlegkeile im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

3. Einbruch in Weinprobierstand, Geisenheim, Hohlweg, Montag, 01.06.2020, 23:15 Uhr bis Dienstag, 02.06.2020, 08:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Weinprobierstand im Hohlweg in Geisenheim ein. Die Langfinger hebelten ein Fenster des Verkaufstandes auf und entwendeten daraus neben einem Stromaggregat auch mehrere Wein- und Sektflaschen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

4. Pkw mit Container kollidiert, Rüdesheim, Breslauer Straße, Dienstag, 02.06.2020, gegen 06:30 Uhr

(däu)Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr wurde die Polizei in die Breslauer Straße in Rüdesheim gerufen, da dort ein Mercedes gegen einen Container, voll mit Sand, gefahren sein soll. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer des Mercedes nach dem Unfall weitergefahren sein, allerdings blieb das vordere Kennzeichen nach dem Zusammenstoß am Unfallort zurück. Den Beamten gelang es mit Hilfe von Zeugen den flüchtigen Fahrer zu identifizieren und anschließend an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Dort in der Nähe fanden sie auch den durch den Unfall beschädigten Mercedes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 28-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation in Rüdesheim genommen, wo sein Führerschein sichergestellt wurde. Danach konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Während der Container durch den Unfall lediglich geringfügig beschädigt wurde, beträgt der Schaden am dem Mercedes mehrere Tausend Euro.

5. 61-jährige Frau bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Schwalbach, Bundesstraße 275, Nähe Feldweg nach Hettenhain Dienstag, 02.06.2020, gegen 07:20 Uhr

(däu)Am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr kam es auf der B275, kurz vor dem Feldweg nach Hettenhain in Fahrtrichtung Bad Schwalbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben verlor die 61-jährige Fahrerin eines Nissan Micra aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Als sie versuchte wieder auf ihren Fahrstreifen zu wechseln, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, der Micra überschlug sich und landete im angrenzenden Feld. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Nissan entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch die Feuerwehr wurde der Wagen aus dem Acker geborgen, so dass dieser anschließend abgeschleppt werden konnte.

6. Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht, Bad Schwalbach, Über der Aar, Dienstag, 02.06.2020, 17:40 Uhr - 20:10 Uhr

(däu)Am Dienstagabend in der Zeit von 17:40 Uhr bis 20:10 Uhr wurde ein in der Straße "Über der Aar" in Bad Schwalbach geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall an der Frontstoßstange beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht geklärt werden. Mutmaßlich kam es beim Ein- oder Ausparken zu einer Kollision. Der an dem geparkten grauen Hyundai entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

