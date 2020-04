Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeugen gaben Hinweis zu alkoholisierten Autofahrer

Wittenburg (ots)

Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei am frühen Freitagmorgen in Wittenburg einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 62-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille auf. Zeugen hatten berichtet, dass der Fahrer mit seinem Auto in Schlangenlinien fuhr und ihm ein anschließendes Einparkmanöver nur mit viel Mühe gelang. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und brachte ihn zur Blutprobenentnahme. Gegen den aus der Region stammenden Mann ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.

