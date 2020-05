Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Streit in Warteschlange eskaliert, Wiesbaden, Kirchgasse, 27.05.2020, gg. 16.30 Uhr

(pa)Vor einem Bekleidungsgeschäft im Wiesbadener Luisenforum kam es am Dienstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge die Polizei nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Zwei 40 und 21 Jahre alte Männer gerieten gegen 16.30 Uhr in einer Warteschlange vor dem Laden in Streit. Anlass war, dass der 21-Jährige sich vorgedrängelt haben soll. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Prügelei. Es kam zum Austausch mehrerer Schläge. Zwei Begleiter des 21-Jährigen sollen hierbei ebenfalls mitgewirkt haben. Zur Identität der beiden bisher noch unbekannten Begleiter, die beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet waren, sowie zum genauen Tatgeschehen ermittelt das 1. Polizeirevier. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 entgegengenommen.

2. Schläge vor der Bar, Wiesbaden, Bismarckring, Donnerstag, 28.05.2020, 03:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag kam es vor einer Bar in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 22-jähriger Wiesbadener leicht verletzt wurde. Wie erste Ermittlungen ergaben, war der Geschädigte mit einem Begleiter gegen 03:00 Uhr im Bismarckring unterwegs, als es beim Betreten einer dortigen Bar zu einem Streit mit einem bislang unbekannten Mann kam. Dieser soll den 22-Jährigen mit einer Eisenstange auf den Arm geschlagen haben. Bei Eintreffen der Polizei war der Unbekannte mit kurzen braunen Haaren, der ca. 30 bis 35 Jahre alt und mit einem roten T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie einer roten Sporthose bekleidet gewesen sein soll, bereits verschwunden. Der Geschädigte wurde am Tatort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Das 3. Polizeirevier ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

3. Reiche Beute bei Kellereinbruch, Wiesbaden, Thaerstraße, Mittwoch, 27.05.2020, 00:00 Uhr - 07:30 Uhr

(däu)Am Mittwoch, in der Zeit von Mitternacht bis 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kellerverschlag in der Thaerstraße. Nachdem die unbekannten Täter den Verschlag gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie mehrere Kartons samt Inhalt im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus und anschließend in den Keller gelangen konnten, ist bislang noch ungeklärt. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

4. Drive-In Schalter von Schnellrestaurant beschädigt, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 27.05.2020, 00:10 Uhr - 05:40 Uhr

(däu)Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch zwischen 00:10 Uhr und 05:40 Uhr, den Drive-In Schalter eines Schnellrestaurants in der Schiersteiner Straße. Wie genau der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an der Scheibe des Schalters verursacht wurde, bedarf weiteren Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Peugeot überschlägt sich - 21-Jährige schwerverletzt, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Donnerstag, 28.05.2020, 00:12 Uhr

(jn)Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin aus Wiesbaden ist in der zurückliegenden Nacht bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr die junge Frau um kurz nach Mitternacht die B 455 von Erbenheim kommend in Fahrtrichtung Wiesbadener Innenstadt, als sie aus bislang nicht bekannten Gründen etwa 400 Meter vor der Aral-Tankstelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Daraufhin kollidierte sie mit der Schutzplanke am Fahrbahnrand und überschlug sich den Unfallspuren zufolge. Die 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Brand einer Holzhütte, Schlangenbad, Bärstadt, Schützenstraße, Mittwoch, 27.05.2020, gegen 09:20 Uhr

(däu)Mittwochvormittag geriet in der Schützenstraße in Schlangenbad-Bärstadt aus ungeklärter Ursache eine ausgebaute Holzhütte in Brand. Das Feuer, das durch die hinzugeeilte Feuerwehr gelöscht werden konnte, hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Autoscheibe zerstört, Idstein, Hermann-Löns-Straße, Mittwoch, 27.05.2020, 11:30 Uhr - 12:45 Uhr

(däu)In Idstein wurde am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Hermann-Löns-Straße die hintere linke Scheibe eines grauen Hondas zerstört. Wie der unbekannte Täter den mehrere Hundert Euro hohen Schaden an dem geparkten Wagen verursachte, ist bislang noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Junge Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Taunusstein, Neuhof, Landesstraße 3273 / Auf dem kleinen Feld, Mittwoch, 27.05.2020, 19:00 Uhr

(däu)Auf der L3273 in Taunusstein-Neuhof kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Autofahrerin bog von der Straße "Auf dem kleinen Feld" nach links auf die L3273 ein. Hierbei übersah sie mutmaßlich das vorfahrtsberechtigte, aus Richtung Eschenhahn kommende Motorrad und es kam zur Kollision. Obwohl die 16-jährige Motorradfahrerin noch versucht hatte dem Volvo auszuweichen, konnte sie den Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte mit ihrer Maschine zu Boden. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

