Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Unter die Räder gekommen

Friesenheim (ots)

Ein Fahrer eines Flurförderfahrzeuges fuhr am Montag gegen 13.35 Uhr rückwärts aus einer Werkhalle in den Hofbereich eines metallverarbeitenden Betriebes in der Draisstraße. Einen hinter ihm befindlichen 42-jährigen Fußgänger übersah er hierbei augenscheinlich. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst und eines seiner Beine hierbei überrollt. Schwer verletzt wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

