Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Kaub

Kaub, Blücherstraße (ots)

Zwischen dem 05.10., 14:00 Uhr und dem 06.10.2020, 08:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines silbernen Volkswagens die Blücherstraße (L339) in Kaub in Fahrtrichtung Weisel. Kurz vor Ortsausgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und entfernte sich unberechtigt von Unfallort. Hinweise bitte unter 06771-93270 an die Polizei in St. Goarshausen oder jede andere Polizeidienststelle.

