Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Golf beschädigt

Haren (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Emmelner Straße in Haren zur einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kombis bog gegen 7.40 Uhr von der Oststraße auf die Emmelner Straße Richtung stadteinwärts ab. Dabei touchiert er den Golf einer 57-Jährigen, die die Emmelner Straße stadtauswärts befuhr. Das Auto der Frau wurde dabei beschädigt. Der Fahrer des Kombis setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell