Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Exhibitionist auf Schinderhannes-Radweg

Leiningen (ots)

Am 11.09.20 gegen 18/18:30 Uhr beobachtete eine Spaziergängerin, wie ein junger Mann mit halb heruntergelassener Hose auf dem Fahrradweg vor Leiningen onanierte. Er unterließ die Handlung auch nicht, als sie im Abstand von 2 m an ihm vorbei lief. Nachbarn der Frau berichteten, dass es vor einer Woche zu einer ähnlichen Situation kam, in dem ein junger Mann sich selbst in der Öffentlichkeit befriedigte. Täterbeschreibung: Hierbei soll es sich um einen 16- 19 jährigen jungen Mann handeln, ca. 1,70m groß, normale Statur, blondes kurzes Haar und er war dunkel gekleidet. Auffallend war, dass er bei der Tathandlung eine große weiße Mund-und Nasenschutzmaske trug.

Die Polizei in Boppard bittet um sachdienliche Hinweise zu dem jungen Mann unter 06742/809-0

