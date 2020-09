Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 11.09.2020, 10:00 Uhr bis Sonntag, 13.09.2020, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 14 Verkehrsunfälle.

Des Weiteren:

Inbrandsetzung einer Mülltonne 56218 Mülheim-Kärlich, Mülheimer Straße

Am 12.09.2020 gegen 02:30 Uhr wurde in der Mülheimer Str. in Mülheim-Kärlich von bisher unbekanntem Täter eine Papiermülltonne in Brand gesetzt.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 02632-9210 an die Polizeiinspektion Andernach.

