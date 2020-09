Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (335/2020) Gartenlaube brennt in Hann. Münden - Ursache unklar - Niemand verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kattenbühl Dienstag, 08. September 2020, gegen 05.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Beim Brand einer Gartenlaube ist am Dienstagmorgen (08.09.2020) gegen 05.50 Uhr in der Straße Kattenbühl in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein Gesamtschaden in Höhe von vermutlich 10.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Nachbarn bemerkten den Brand und informierten zunächst umgehend die Feuerwehr. Kurz darauf weckten sie die Eigentümer, welche im Wohnhaus auf dem Grundstück schliefen. Als die Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden am Brandort eintraf, stand die Laube bereits in Vollbrand. Insgesamt waren 11 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt wird nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht ausgeschlossen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

