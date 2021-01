Polizei Hagen

POL-HA: VW-Fahrer unter Kokaineinfluss ertappt

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 02.01.2021, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:00 Uhr auf der Volmestraße einen VW. An dem Auto war keine Umweltplakette angebracht. Die Beamten hielten den 23-jährigen Fahrer auf der Eilper Straße an. Der Mann wirkte übermüdet und hatte zudem glasige Augen. Da den Polizisten dies verdächtig erschien, prüften sie zunächst seine Pupillen. Diese reagierten nicht auf den Lichteinfall der Taschenlampe. Ein Drogentest brachte schnell zum Vorschein, dass der 23-Jährige unter Kokaineinfluss fuhr. Den Konsum der Droge gab er daraufhin zu. Die Beamten nahmen den Hagener mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (sh)

