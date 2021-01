Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

HagenHagen (ots)

Am 31.12.2020, gegen 11:45 Uhr, befährt ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem BMW die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe. Auf Höhe der Hausnummer 27 beabsichtigt er nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersieht er einen 40 Jahre alten Fahrzeugführer, der mit seinem VW Passat in Gegenrichtung unterwegs ist. Es kommt zur Kollision bei der beide Fahrzeugführer verletzt werden. An den PKW entsteht erheblicher Sachschaden.

Der 27 Jahre alte Fahrzeugführer lehnt nach einer Erstversorgung vor Ort die Mitnahme in ein Krankenhaus ab. Der 40 Jahre alte Fahrzeugführer wird mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Beide PKW werden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme kommt es auf der Berliner Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

