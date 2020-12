Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe von sechs bis acht jungen Männern hat am Freitag, 18. Dezember 2020, in Horst auf einen 51-jährigen Gelsenkirchener eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Der 51-Jährige fuhr gegen 16.40 Uhr mit einem 55 Jahre alten Bekannten mit der Straßenbahn von Buer nach Horst. An der Haltestelle "Adlerstraße" stiegen die Unbekannten gemeinsam in die Straßenbahn ein und pöbelten die beiden Männer an. Als diese an der Turfstraße ausstiegen, verließ die Gruppe ebenfalls die Straßenbahn und beleidigte den 51-Jährigen. Als dieser die unbekannten Personen aufforderte, ihn in Ruhe zu lassen und zu verschwinden, prügelten die Personen gemeinschaftlich auf ihn ein und verletzten ihn schwer. Dabei wurden auch Eisenstangen eingesetzt. Die Unbekannten flüchteten anschließend über den Kärntener Ring in Richtung Gladbeck. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 51-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Flüchtigen waren 16 bis 18 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7541 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

