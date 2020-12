Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei

Widerstand gegen Polizeivollzugbeamte

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 20. Dezember 2020 wurde die Polizei zu einer Schlägerei auf der Wickingstraße im Ortsteil Ückendorf gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Beteiligte in Richtung Ückendorfer Straße. Zeitgleich lief ein Beteiligter auf die Besatzung eines Streifenwagens zu und versuchte die Beamten zu attackieren. Dabei wurden diese von ihm massiv beleidigt und bedroht. Da er der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nachkam und statt dessen mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging wurde von diesen Reizgas eingesetzt. Anschließend sollte der 19-jährige Gelsenkirchener fixiert werden. Dabei leistete er jedoch erheblich Widerstand. Außerdem versuchte er die Beamten durch Kopfstöße und Tritte zu verletzten. Letztendlich konnte er jedoch am Boden fixiert werden. Bei der Maßnahme wurden drei Beamte leicht verletzt. Nach erfolgter Fesselung wurde der Aggressor ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier wurden ihm Blutproben entnommen, da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

