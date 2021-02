Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Gestürzter Motorradfahrer

Rheinau (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam am Montag gegen 18 Uhr auf der K5311 in Richtung Wagshurst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Heranwachsende war vermutlich zu schnell unterwegs und verletze sich bei dem Sturz an der Hand. Der junge Mann musste daraufhin in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. /bp

