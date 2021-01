POL-WE: Mit Schlagring verletzt - Polizei bittet um Hinweise + An Terrassentür gehebelt + Durch Fenster gestiegen + Unfall am Mittwochmorgen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Rosbach: An Terrassentür gehebelt

Am Mittwochabend versuchten im Ortsteil Ober-Rosbach zwei Einbrecher in der Straße "Ulica Ciechanowiec" in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Kurz nach 18 Uhr hatten sich die Kriminellen auf das Privatgrundstück begeben und dort an einer Terrassentür gehebelt, waren jedoch nicht hineingelangt. Dabei waren sie von Zeugen beobachtet worden. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, 35-45 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild und Sprache, dunkle Kopfbedeckung, blauer Mundnasenschutz, schwarze Jacke, Jeans und dunkle Schuhe. Person 2: männlich, 35-45 Jahre alt, 175-180 cm groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild und Sprache, kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze hüftlange Daunenjacke, Jeans, helle Schuhe.

Die Friedberger Kripo ermittelt nun und fragt nach möglichen weiteren Zeugen. Wem sind im relevanten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder auch weitere verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Sind die beiden Täter bei ihrer Flucht beobachtet worden? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Rosbach: Durch Fenster gestiegen

Einbrecher sind in der Straße "In der Laubach" in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf Mittwoch, 27.1., 18.30 Uhr bis Donnerstag, 28.1., 0.30 Uhr. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 20er-Hausnummern aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

A5 bei Rosbach: Unfall am Mittwochmorgen

Gegen 6.45 Uhr ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der A5 in Richtung Frankfurt gekommen. In Höhe der Anschlussstelle Friedberg war nach derzeitigen Erkenntnissen ein 27-jähriger Mann aus Bad Vilbel am Steuer eines schwarzen Seat vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Ein bereits dort fahrender weißer VW, der von einem 36-jährigen Steinbacher (Taunus) geführt wurde, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Seat-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Linke und mittlere Fahrspur waren über mehrere Stunden gesperrt; es kam zu größeren Rückstauungen des Verkehrs in Richtung Süden. Im Zuge dessen hatte sich auch ein weiterer Auffahrunfall mit zwei LKW ereignet, bei dem niemand verletzt worden war.

Limeshain: Mit Schlagring verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagnachmittag ist ein 29-Jähriger aus Limeshain auf den Feldweg zwischen Hainchen und der Waldsiedlung niedergeschlagen und am Kopf verletzt worden; offenbar mit einem Schlagring. Was war passiert? Der Fußgänger war gegen 16.35 Uhr unterwegs in Richtung Hainchen. Sei ihm dann ein Auto entgegengekommen, welches direkt vor ihm stark abbremste. Von dessen Beifahrersitz sei sodann eine männliche Person ausgestiegen. Der Mann habe dem Passanten in das Gesicht geschlagen; dazu soll er einen Schlagring benutzt haben. Die beiden werden wie folg beschrieben:

Beifahrer: 25-30 Jahr alt; 180 cm groß; Deutscher; trug weißen Kapuzenpulli mit schwarzem, ovalem Aufdruck und roter Schrift. Der Fahrer des Autos ist etwa 40 Jahre alt und hatte einen dunklen, teils grauen Vollbart. Er hatte einen Bauchansatz.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um ein asiatisches Fabrikat älteren Baujahrs mit schwarzer Motorhaube gehandelt haben. Dieses war nach der Tat in Richtung Waldsiedlung davongefahren.

Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den beiden namentlich bislang nicht bekannten Männer sowie das Auto, an welchem ein Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen sein soll, Tel. 06042/96480.

