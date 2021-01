Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Büdingen-Wolf: Haftbefehlserlass nach versuchtem Tötungsdelikt

Nachdem es am vergangenen Mittwoch (20.01.) zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 33-jährigen Deutschen aus Büdingen gekommen war, nahm die Kriminalpolizei am gestrigen Tag einen 34 Jahre alten Mann aus Wetzlar fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Gießen heute gegen den deutschen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und des besonders schweren Raubes.

Der Geschädigte hatte letzte Woche in der Straße "In der Wolbig" mehrere Stichverletzungen erlitten und war schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Herr Staatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. 0641/934-3215, vor.

