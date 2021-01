Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Altenstadt: Brand in der Frankfurter Straße

Gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstag (26.1.21) zu einem Gebäudebrand in die Frankfurter Straße nach Altenstadt gerufen. Augenscheinlich im ersten Stock des Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen, welches die Retter schnell unter Kontrolle bringen konnten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keiner der Bewohner durch den eigentlichen Brand verletzt. Eine Frau war aufgrund des Brandgeruches aus dem Gebäude geflüchtet und dabei gestürzt, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar; die Bewohner wurden vorübergehend in einem nahegelegenen Hotel untergebracht oder von Freunden aufgenommen. Warum es zu dem Feuer gekommen war, ermittelt nun die Polizei.

