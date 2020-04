Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tödlicher Unfall im Hönnetal

Hemer (ots)

Ein 51-jähriger Iserlohner ist am Mittwoch im Hönnetal an den Folgen eines Unfalls verstorben. Gegen 21.40 Uhr befuhr er die Hönnetalstraße aus Richtung Hemer-Deilinghofen. In Höhe des Bahnviaduktes fuhr der Wagen über die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell