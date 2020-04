POL-MK: Wenig smarter Smart-Transport

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Montag stoppte die Polizei an der Heedfelder Landstraße ein Gespann mit einem desolat aussehenden Anhänger. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass weder die Betriebs-, noch die Feststellbremse des Anhängers funktionierten. Zudem waren die auf dem Anhänger stehenden Smarts unzureichend gesichert. Zur genaueren Prüfung musste der Fahrer eine Prüfstelle ansteuern. Hier wurde bei der Prüfung festgestellt, dass die Bremse völlig ohne Funktion war. Die Bremsseile und Gestänge waren so stark korrodiert, dass nichts mehr funktionierte. Aus diesem Grund wurde der Anhänger stillgelegt und somit sofort aus dem Verkehr gezogen. Fahrer und Halter erwarten Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro und jeweils mindestens ein Punkt in der "Flensburger Verkehrssünderdatei".

