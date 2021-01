Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Täter auf frischer Tat gestellt

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig beschädigten zwei Männer ein Fahrzeug in der Spitalstraße. Am späten Abend wurden die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie den Außenspiegel eines Autos abtraten. Die Beiden flüchteten zunächst zu Fuß, jedoch blieb dieser Fluchtversuch erfolglos. Die zwei 18- und 19-Jährigen wurden in Tatortnähe von der hinzugerufenen Polizeistreife angetroffen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. /pvd

