Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten attackiert und beleidigt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein 43-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag vier Polizisten attackiert. Weil der betrunkene Mann einen Platzverweis nicht befolgte, nahmen die Beamten den 43-Jährigen in Gewahrsam. Zuvor hatte er die Wohnung seiner Lebensgefährtin aufgesucht und sich aggressiv und beleidigend verhalten. Weil er das Anwesen nicht verlassen wollte, forderten ihn die Beamten auf, zu gehen. Der 43-Jährige weigerte sich. Bei der Festnahme zur Durchsetzung des Platzverweises griff er die Polizisten an. Erst als die Beamten den Einsatz eines sogenannten Elektro-Schockers angedrohten, konnten sie den Mann festnehmen. Während des Transports zur Polizeidienststelle und im Polizeigewahrsam beleidigte der 43-Jährige die Einsatzkräfte und versuchte sie erneut zu attackieren. Die Polizisten blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Der 43-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

