Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche bespuckt und beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Weil sich drei Männer am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße trafen, in der Öffentlichkeit alkoholhaltige Getränke konsumierten und laute Musik hörten, sprach eine junge Passantin die Gruppe an. Die 16-Jährige wies die Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren auf ihr Fehlverhalten hin und forderte sie auf, die Musik leiser zu drehen. Der 17-Jährige weigerte sich. Er beleidigte und bespuckte die junge Frau. Über Notruf informierte die 16-Jährige die Polizei. Eine Streife rückte aus. Die Männer erhielten von den Beamten einen Platzverweis erteilt. Außerdem wurden Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln eingeleitet. Zudem muss sich der 17-Jährige wegen der Spuckattacke verantworten. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. |erf

