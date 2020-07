Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschäftseinbruch

53879 Euskirchen (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster eines Geschäftes an der Klosterstraße aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Geschäftsräume. Aufgefundenes Bargeld nahmen die Diebe mit. Angestellte hatten den Einbruch am heutigen Mittwochmorgen (8 Uhr) bei Arbeitsantritt bemerkt.

