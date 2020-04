Polizei Düren

POL-DN: Kollision beim Überholvorgang

Düren (ots)

Auf der Stockheimer Landstraße kam es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Motorradfahrer eine Reihe von Fahrzeugen überholte - und mit einem letztlich kollidierte.

Als gegen 13:15 Uhr die auf der Stockheimer Landstraße in Fahrtrichtung Stockheim fahrenden Pkw langsamer wurden, setzte ein 36 Jahre alter Dürener mit seinem Krad zum Überholen an. Laut Zeugenaussagen fuhr er links an mehreren Fahrzeugen vorbei, vermutlich ohne zu erkennen, dass der erste Wagen in der Reihe zum Linksabbiegen ansetzte. Dies war der Grund für die Reduzierung der Geschwindigkeit gewesen, der Autofahrer hatte sein Vorhaben vorschriftsmäßig durch Betätigen des Blinkers und Wechsel auf die Linksabbiegespur angekündigt.

Die vom Kradfahrer eingeleitete Vollbremsung konnte sein Auffahren auf das Heck des Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde der 36-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn später in ein Krankenhaus, seine Maschine wurde abgeschleppt. Der Fahrer des Pkw, ein 39-jähriger Dürener, blieb unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell