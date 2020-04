Polizei Düren

POL-DN: Diebe am Parkscheinautomat

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.15 Uhr konnten durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutsche Bahn AG verdächtige Geräusche aus dem Bereich des höher gelegen DB-Parkplatzes an der Eisenbahnstraße wahrgenommen werden. Nach unmittelbarem Aufsuchen des Parkplatzes konnten Sie erkennen, wie zwei männliche Personen sich an dem dortigen Parkscheinautomaten zu schaffen machten. Nach Erkennen des Sicherheitspersonals flohen die beiden Tatverdächtigen zu Fuß über die angrenzenden Bahnanlagen in Richtung Schoellerstraße. Eine weitere Nacheile sowie durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Aus dem aufgebrochenen Parkscheinautomaten wurde eine unbestimmte Menge an Münzgeld entwendet. Am Tatort konnten durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert werden. Beide Tatverdächtigen werden auf 18 bis 20 Jahre alt geschätzt. Einer der beiden besaß kurze, blonde Haare und trug einen grünen Pullover ohne Kapuze. Hinweise zu Beobachtungen oder zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei Düren unter Telefon 02421-949-0.

