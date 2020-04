Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer stürzt 10 Meter die Böschung der L 11 herab.

Hürtgenwald (ots)

Am Karfreitag, gegen 14:40 Uhr, wurde ein 21jähriger Motorradfahrer aus Konz bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der junge Mann befuhr die Landstraße 11 von Zerkall in Richtung Bergstein. Im Kurvenbereich beabsichtigte der Kradfahrer einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Hierbei unterschätzte der Kradfahrer augenscheinlich seine Geschwindigkeit, musste über einen kleinen Rastplatz ausweichen und prallte gegen die Schutzplanke. Aufgrund der Geschwindigkeit flogen der Mann und sein Motorrad über die Schutzplanke und kamen ca. 10 m tiefer zu liegen. Dabei wurde der 21jährige Konzer schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort musste der Mann mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad wurde mittels Kranplateau aus der Böschung geborgen und sichergestellt. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste die L11 komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell